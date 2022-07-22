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Конфликты с «Ленкомом» аукнулись: состояние вдовы Караченцова вызвало оторопь

22 июля 2022 11:50
Конфликты с «Ленкомом» аукнулись: состояние вдовы Караченцова вызвало оторопь

Людмила Поргина стремительно теряет вес.

Отношения Марка Варшавера и Людмилы Поргиной за последние годы сильно обострились. Актриса выходит на сцену в нескольких спектаклях «Ленкома», но, по ее словам, место ей нашлось только в массовке. Ранее она неоднократно критиковала директора театра, считая, что он буквально выживает ее с работы и постоянно притесняет.

Варшавер же недоволен актрисой. По его мнению, Поргина получает в «Ленкоме» высокий ежемесячный доход, но при этом трудится гораздо меньше коллег. А на днях она и вовсе улетела на дачу в Болгарию, взяв больничный. Теперь другие актеры в труппе вынуждены ее заменять.

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Конфликты с «Ленкомом» не могли не отразиться на здоровье Поргиной. И состояние вдовы Караченцова вызвало оторопь в Сети. Она призналась, что на нервной почве начала стремительно терять вес. Всего за год она похудела на 20 кг, но даже не заметила этого. Теперь актриса носит наряды из молодости, которые снова ей по размеру.

«Остались кожа да кости», — посетовала Поргина в беседе с «Экспресс газетой».

Фото: Legion-Media, globallookpress.com
Елена Королева
Елена Королева
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