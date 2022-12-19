Конфликтовали до последнего дня: что не поделил Карл III с покойной матерью

О конфликте Карла III с младшим сыном, принцем Гарри, известно уже давно. А вот о том, что монарх не ладил с собственной матерью, ныне покойной королевой Великобритании Елизаветой II, многие даже не догадывались.

Причина недопонимания родственников оказалась необычной. Конфликт начинался, едва сын и мать оказывались за одним столом. Все дело — в разных предпочтениях в еде.

Ее Величество всю жизнь питалась довольно скромно: на завтрак — чашка чая и вареные яйца, на обед и ужин — мясо или рыба с овощами на гриле. Тем не менее сказать, что Елизавета придерживалась правильного питания, нельзя. Была у монарха слабость, с которой она так и не сумела совладать.

Королева теряла голову при виде шоколада. Повара монаршей особы не раз признавались, что она была настоящим «шокоголиком». Между тем с Карлом III дела обстоят иначе.

Старший сын Елизаветы ненавидит шоколад. Дошло до того, что теперь этот продукт включен в черный список блюд Букингемского дворца, в котором, к слову, также значатся чеснок и кофе.