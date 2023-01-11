Конфликт замять не удалось: интимную переписку Кейт Миддлтон и Меган Маркл слили в Сеть

О том, что Кейт Миддлтон и Меган Маркл не ладят друг с другом, поклонники британской королевской семьи знают давно. Но теперь появились новые подробности вражды принцессы Уэльской и герцогини Сассекской. Их предал огласке супруг бывшей американской актрисы — принц Гарри.

В своих мемуарах «Запасной» он опубликовал интимную переписку возлюбленной с Миддлтон, которая велась незадолго до свадьбы Сассексов. Тогда между Кейт и Меган случился конфликт, замять который так и не удалось.

Миддлтон пожаловалась Маркл на то, что ее дочери Шарлотте не подошло платье, в котором она должна была присутствовать на торжественной церемонии. «Оно слишком мешковатое и большое. Когда Шарлотта мерила его дома, то не смогла сдержать слез», — написала сообщение Меган супруга Уильяма.

Маркл не заставила долго ждать своего ответа. «Портной находится в Кенсингтонском дворце с восьми часов утра. Приведи Шарлотту, чтобы он подогнал платье, как это делают все остальные», — подчеркнула возлюбленная Гарри.

Младший сын Карла III отметил, что тогда Маркл пришлось непросто: она не только волновалась из-за предстоящей свадьбы, но и переживала за состояние своего отца, пережившего сердечный приступ. Также он заметил, что Миддлтон не хотела задеть чувства Меган, поэтому уже на следующий день принесла ей свои извинения.