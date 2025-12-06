«Конфликт с властями»: в СССР «Семнадцать мгновений весны» любили далеко не все – как недовольным зрителям «затыкали» рты

Меню
6 декабря 2025 12:19
Говорить о том, что не так со шпионской драмой, люди попросту боялись.

Во время премьерного показа «Семнадцати мгновений весны» улицы советских городов пустели: люди спешили к телевизорам, чтобы вновь увидеть Штирлица – сдержанного, умного, непогрешимого. Фильм мгновенно стал культовым и его, на первый взгляд, полюбили все. Кроме тех, кто знал историческую правду не понаслышке.

Писатель Клима Дегтярёв в своей книге «Штирлиц без грима. Семнадцать мгновений вранья», уверяет: единодушия не было. За фасадом всеобщего восторга тихо звучали недовольные голоса – правда, их почти не слышали.

Почему же фильм вызывал раздражение? И, главное, у кого?

Прежде всего – из‑за явной идеологической подоплеки. Картина создавалась при прямом кураторстве КГБ: по легенде, сам Юрий Андропов инициировал проект, чтобы «правильно» рассказать о работе советских разведчиков.

Для скептиков это превращало ленту не в художественное произведение, а в инструмент пропаганды. Ведь даже враги – Мюллер, Шелленберг – выглядели слишком умными и достойными, словно для того, чтобы победа Штирлица казалась ещё весомее. Но главная проблема даже не в этом.

По словам Дегтярева, недовольными «Семнадцатью мгновениями весны» остались лишь специалисты по Германии тех лет, а именно – историки и ветераны спецслужб. Но есть нюанс. О претензиях они не говорили вовсе.

«Свое мнение они предпочитали не высказывать вслух. Первые не хотели вступать в конфликт с властями, а вторые – из-за режима секретности», – подытожил писатель.

Ранее мы писали: «Смотрел только на него»: Штирлиц лишился сына в «17 мгновениях весны» – момент был настолько горький, что зрители об этом и не подумали

Фото: Кадр из сериала «Семнадцать мгновений весны»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
