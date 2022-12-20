Конфликт с Карлом III неминуем: чего на самом деле добивается опальный принц Гарри

Принц Гарри и Меган Маркл выступили с новой порцией обвинений в адрес членов королевской семьи. Казалось, что премьера документального фильма герцогов Сассекских произведет эффект разорвавшейся бомбы. Однако бурной реакции из Букингемского дворца так и не последовало.

Многие считают, что опальный принц добивается нового скандала, поскольку хочет получить свою порцию хайпа. Но оказалось, что Гарри преследует несколько иные цели. Об этом журналистам поведал приближенный к сыну Карла III источник.

Инсайдер подчеркнул, что после всех откровений о своей непростой участи герцоги ждут извинений. Особенно сильно их беспокоит вопрос расизма.

Меган и Гарри сослались на то, что дворец выступил организатором примирительной встречи директора благотворительной организации Нгози Фулани и бывшей фрейлины королевы Сьюзан Хасси после того, как между ними разразился расовый скандал. «Но монаршее семейство не сделало ничего подобного, хотя Сассексы подняли все те же темы и вопросы. Не было никаких встреч или публичных извинений», — подытожил источник в беседе с The Sunday Times.

Между тем выяснилось, что Карл III планирует пригласить опальных супругов на свою коронацию, назначенную на 8 мая 2023 года. Пока одни уверены, что эта встреча неминуемо приведет к новому скандалу, другие надеются на примирение и воссоединение Гарри с родными.