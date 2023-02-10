Конфликт с дочерью вышел на новый уровень: Любовь Успенская выдала себя

Любовь Успенская уверяет поклонников в том, что непростой период в ее отношениях с дочерью Татьяной Плаксиной остался в прошлом. Королева шансона активно помогает наследнице развивать сольную карьеру — родственницы часто появляются вместе на публике, охотно позируя фотографам.

Плаксина в беседе с журналистами также подчеркивает, что простила свою мать, поэтому от прежних обид не осталось и следа. По словам начинающей певицы, она не ведала что творила, поскольку была зависима от запрещенных препаратов, но благодаря любви и поддержке матери сумела начать новую счастливую жизнь.

Между тем оказалось, что конфликт между матерью и дочерью никуда не исчез, а попросту вышел на новый уровень. Если раньше Успенская и Плаксина враждовали открыто, то теперь всячески стараются скрыть неприязнь друг к другу, изображая на публике взаимопонимание и гармонию.

В беседе с порталом Woman эксперт по лжи и языку жестов, телеведущий, бизнес-тренер, спикер и блогер Илья Анищенко выдал всю подноготную отношений оскандалившихся родственниц. При внимательном просмотре видео, в которых мать и дочь запечатлены вместе, он пришел к выводу о том, что те всего лишь притворяются, что простили друг друга.

В частности, эксперт обратил внимание на тот факт, что Успенская и Плаксина никогда не стоят близко и не обнимаются. Если же они оказываются рядом, то всегда отстраняются. При этом заметно, что Татьяна чувствует себя крайне некомфортно, пока Любовь Залмановна охотно красуется перед объективами камер.

К тому же королева шансона, как подчеркнул эксперт, не упускает ни единой возможности, чтобы взять шефство над наследницей. Жестами она часто указывает Плаксиной, что делать — например, подойти или встать ближе.