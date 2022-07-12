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Конфликт принца Гарри с помощником Елизаветы II дошел до суда: такого не ожидал никто

12 июля 2022 16:30
Конфликт принца Гарри с помощником Елизаветы II дошел до суда: такого не ожидал никто

Наследник престола вновь оказался в эпицентре скандала.

Принц Гарри начал разбирательства с сэром Эдвардом Янгом из-за того, что его лишили королевской охраны. Как уверен наследник короны, именно Янг ответственен за это решение.

Как стало известно, герцог Сассекский пытается вернуть себе право лично финансировать охрану для себя и своей семьи во время приезда на родину. Дело в том, что после отказа от полномочий члена королевской семьи он лишился телохранителей. Как уверен наследник престола, последнее слово в отказе осталось за Янгом, главным помощником Елизаветы II, с которым у них весьма напряженные отношения, поэтому он не уверен в его беспристрастности.

Также, как оказалось, на скандальное решение повлиял и кто-то из членов королевской семьи. Как уверена адвокат Шейд Фатима, представляющая интересы герцога, один из родственников ее клиента вмешался в работу специальной службы, которая занималась этим делом, что стало большой неожиданностью для него.

При этом официальная служба, как пишет портал Hello!, даже не рассмотрела предложение принца Гарри о собственном финансировании охраны, а сразу же отказала ему в этом.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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