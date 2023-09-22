Конфликт Новиковой и Шифрина закончился печальными последствиями

В нулевых популярное шоу «Аншлаг» начали покидать артисты. Одним из первых ушел Ефим Шифрин. Изначально юморист считал, что вместе с ним команду покинут и его друзья Михаил Евдокимов и Клара Новикова. Но они задержались в проекте.

Многие годы Ефим Залманович считал Новикову лучшим другом. Поэтому совместный уход с отживающего свое проекта казался логичным развитием событий. Но в последний момент женщина «дала заднюю», никак не объяснив товарищу свое решение.

Евдокимов, с которым у артиста был такой же договор, нашел в себе смелость объясниться с другом. Он сказал, что не решается подвести Дубовицкую, к тому же канал обещал предоставить ему возможность продюсировать собственный проект. И Шифрин согласился с такой позицией.

Но от Новиковой он так ничего и не услышал. Много лет артисты не общались, но сегодня смогли оставить прошлое в прошлом. Однако вернуть дружбу им уже не удалось.