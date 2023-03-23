Конфликт длиною в 40 лет: почему Кобзон рассорился с вдовой Высоцкого на самом деле

Марина Влади довела друзей Владимира Высоцкого до белого каления. Из-за ее капризов вокруг организации похорон великого барда и придумок, которые она написала в своей книге, она поссорилась с Иосифом Кобзоном.

Так утверждает сам певец. После известий о трагической гибели Высоцкого Кобзон начал хлопотать за место на Ваганьковском кладбище, как просила семья, ведь по статусу оно не полагалось советскому поэту. Вдова артиста пыталась настоять на Алее поэтов, которая не смогла бы вместить ни желающих попрощаться, ни толпы поклонников, которые будут приходить почтить его память.

После погребения, которое прошло на Ваганьковском, Влади зачем-то включила в мемуары историю, будто бы Кобзон дал взятку чиновникам Моссовета, чтобы получить разрешение на участок. Она даже не скрывала, что написала это, чтобы привлечь читателей. После этого Влади три года не могла определиться, что должно находиться на могиле артиста. Без ее разрешения ставить ничего было нельзя. Об этом вспоминал Иосиф Кобзон в беседе с «Комсомольской правдой».

Тогда друзья артиста объявили конкурс. Победивший в нем памятник и стал надгробием для звезды картины «Место встречи изменить нельзя». На его открытие Влади не приехала.