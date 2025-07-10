Коней на переправе поменяют: сериал «Гарри Поттер» еще не вышел, но один из важных персонажей уже готов с ним распрощаться

До премьеры новой адаптации «Гарри Поттера» от HBO еще почти год, а актерский состав уже намекает на первые рокировки. Берти Карвел, сыгравший министра магии Корнелиуса Фаджа, признался, что не уверен, вернется ли к роли во втором сезоне — и причина не только в его графике, но и в реакции зрителей.

В интервью The Times Карвел честно признался: если публика не оценит его работу или сценарий не зацепит, он может уйти:

«Вернусь ли я [после первого сезона], вероятно, зависит от того, что подумают фанаты. Я же приду в ярость, если роль не будет потрясающей».

Заявление актера слегка напрягает продюсеров: по книгам Фадж — хоть и не главный герой, но фигура заметная. Министр магии занимает свой пост большую часть того времени, что Гарри учится в Хогвартсе, и играет ключевую роль в политическом кризисе магического мира. Именно он отрицает возвращение Волан-де-Морта, мешает Ордену Феникса и в итоге вынужден уйти в отставку, когда правда становится очевидной.

Пока фанатам остается лишь надеяться, что Карвелу хватит интереса доснять роль до логического финала — а он, судя по всему, только начинает вливаться в мир магии. Актер признался, что до съемок не читал книг («Я видел один фильм, может, два»), зато сценарий первых эпизодов его впечатлил.

Впрочем, если игра Карвела не понравится зрителям, студия явно не станет держать его любой ценой. Фаджа могут безболезненно переписать или даже заменить актера: опыт «поттеромании» показывает, что фанаты могут простить многое, кроме плохого попадания в образ. Так что волшебный мир Джоан Роулинг, кажется, готовится к первым кадровым перестановкам — еще до того, как откроются двери Хогвартса.

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