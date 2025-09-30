Конец света без зомби, ядерных взрывов и других банальных клише: 10 сериалов, которые переворачивают жанр с ног на голову

Казалось бы, жанр постапокалипсиса давно изучен вдоль и поперек: пустые города, озверевшие банды, борьба за еду и воду. Есть проекты, которые идут сложным путем — меняют привычный фокус и не концентрируются на приевшихся многим зомби-вирусам и ядерным взрывам.

Достаточно придумать новый сеттинг, чтобы уже привлечь зрителей к экранам. Эти 10 сериалов предлагают свежий взгляд на конец света.

1. «Y. Последний мужчина»

Однажды все носители Y-хромосомы умирают. На планете остается лишь парень Йорик и его капуцин Амперсанд.

Женщины берут под контроль цивилизацию, а Йорик отправляется искать свою возлюбленную, пробиваясь сквозь хаос. Сериал исследует, что произойдет, если привычный баланс полов будет разрушен.

2. «Дождь»

Здесь гибель человечества приносит не ядерная война, а… дождь. Вода с вирусом стирает всё живое, и лишь двое подростков выживают в бункере.

Шесть лет спустя они выходят наружу и пытаются найти отца, который должен был спасти мир.

3. «Война миров»

Не блокбастер, а тихий психологический триллер. Инопланетяне уничтожают большую часть человечества, и оставшиеся пытаются понять: кто эти существа и почему они так похожи на людей.

Здесь мало зрелищных битв, но есть много отчаяния и холодного ужаса.

4. «В ночь»

Солнце в один день стало смертельно опасным. Лучи жгут все живое, и единственный способ спастись — лететь на запад, оставаясь в тени.

Пассажиры рейса Брюссель – Москва оказываются в бесконечном ночном полете, где любое решение может стать последним.

5. «Катла»

После извержения вулкана в исландском городке появляются загадочные люди — точные копии умерших или давно исчезнувших жителей.

Мистика, пепел и ледяной северный нуар превращают историю в жуткое размышление о вине и утраченных возможностях.

6. «Последний человек на Земле»

Казалось бы, классический апокалипсис: вирус убил всех. Но единсветнный выживший — не суперсолдат, а неудачник Фил Миллер.

Он один в пустых городах, болтает с мячами, пока не встречает такую же странную выжившую. Смешная, нелепая и трогательная версия конца света.

7. «Станция одиннадцать»

Глобальная пандемия уничтожает цивилизацию, но на руинах выживают… актеры. Через 20 лет они кочуют по Америке и ставят Шекспира, напоминая людям, зачем вообще нужно искусство.

Три временные линии — до катастрофы, сразу после и спустя десятилетия — складываются в гениальное полотно о человечности.

8. «Оставленные»

Без войны и вирусов — 2% населения Земли просто исчезли. Как жить тем, кто остался? Кто-то ищет ответ в религии, кто-то уходит в секты, а кто-то теряет рассудок.

Один из самых мрачных и сильных сериалов о том, что страшнее катастрофы — пустота внутри.

9. «Годы»

Не катастрофа, а «новости из будущего». Политический кризис, новые технологии, войны, рост популизма — все это рушит привычную жизнь семьи из Манчестера.

Сериал пугающе реалистичен: апокалипсис подкрадывается незаметно и рождается из нашего настоящего.

10. «Сквозь снег»

Планету заморозили ученые, пытаясь остановить глобальное потепление. Люди спасаются в поезде, который мчится по бесконечному снегу.

Но даже здесь остается классовое неравенство: элита живет в роскоши, а бедняки в хвосте поезда мечтают о революции.

Сериалы внушают абсолютный ужас, ведь конец света может выглядеть по-разному. Иногда он приходит с вирусом, иногда — с неудачной политикой, а иногда — без предупреждения и всяких причин.

