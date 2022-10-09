Конец октября навредит лишь двум знакам Зодиака: вот кто всерьез пострадает

У каждого человека в жизни хватает различных проблем, неприятностей и стрессовых ситуаций. Но в некоторые моменты количество негатива просто зашкаливает - кажется, что фортуна отвернулась навсегда, а черная полоса никогда не закончится. Заранее подготовиться к сложному жизненному периоду поможет гороскоп - астрологи рассказали, какие два знака в конце октября ожидает серьезное испытание на прочность.

Овен

В конце октября звезды сулят представителям огненного знака множество переживаний. Как бы Овен ни старался избежать проблем, ему не удастся этого сделать. Кроме того, астрологи предупреждают, что неприятности нагрянут совершенно неожиданно - достаточно будет одного телефонного звонка, электронного письма или выхода из дома, чтобы жизнь уроженцев этого знака резко перевернулась.

Вполне возможно, например, что небольшая, но досадная ошибка, допущенная на работе, будет стоить Овну карьеры.

Также астрологи отмечают, что уже в середине месяца представители огненного знака почувствуют слабость, недомогание и другие признаки выгорания. Для такого эмоционального знака, как Овен, ментальное истощение просто смерти подобно. Уроженцы знака будут злиться, психовать, обвинять окружающих во всех грехах. Важно помнить, что это значительным образом скажется на их репутации, поэтому астрологи советуют Овнам не перегибать палку.

Весы

Небесные светила говорят, что в конце октября Весов ждут проблемы в семье. Согласно прогнозам, изначально все дело будет в ком-то из близких людей. Возможно, дадут знать о себе сложные взаимоотношения с родителями или назреет серьезный конфликт со второй половинкой, детьми.

Так или иначе, представители воздушного знака, чутко реагирующие на любые перемены в домашней атмосфере, почувствуют себя некомфортно. Им захочется наладить ситуацию, но сделать это будет не так просто.

Весы непременно постараются поговорить с человеком, из-за которого в родных стенах повисло напряжение. Однако наткнутся на сопротивление с другой стороны. Уроженцы воздушного знака предпримут еще несколько попыток решить конфликт спокойно, но у них ничего не получится. Осознание того, что они не в силах разрешить проблему, сильно опечалит Весов и на долгое время вгонит их в депрессию. Астрологи советуют им заранее позаботиться о том, чтобы пережить этот период с минимальными душевными затратами.