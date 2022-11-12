Конец грязным слухам: Крутой ошарашил признанием о разрыве с Димашем
Завистники вбивали клин между ними.
Долгое время композитор Игорь Крутой помогал в продвижении молодому казахстанскому певцу Димашу Кудайбергену. Димаш прославился благодаря своему пронзительному пению в российских и китайских вокальных конкурсах.
Несколько лет назад поползли слухи о разладе между Игорем Крутым и его протеже. Крутой долгое время не комментировал сплетни, однако все-таки прервал молчание в интервью YouTube-каналу «Алена, блин!». Оказалось, что никакого конфликта не было, а весь скандал – это происки завистника:
«Никакого скандала не было. Человек, которого достаточно многие хорошо знают, заказал кучу статей. Доходило даже до того, что у меня с ним „личные“ взаимоотношения на сексуальной почве. Меня можно обвинить во всем, но только не в этом. Вся моя жизнь — яркий этому пример. Но для людей, которые пользуются грязью, святого нет ничего».