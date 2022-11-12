Конец грязным слухам: Крутой ошарашил признанием о разрыве с Димашем

Долгое время композитор Игорь Крутой помогал в продвижении молодому казахстанскому певцу Димашу Кудайбергену. Димаш прославился благодаря своему пронзительному пению в российских и китайских вокальных конкурсах.

Несколько лет назад поползли слухи о разладе между Игорем Крутым и его протеже. Крутой долгое время не комментировал сплетни, однако все-таки прервал молчание в интервью YouTube-каналу «Алена, блин!». Оказалось, что никакого конфликта не было, а весь скандал – это происки завистника: