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Конец грязным слухам: Крутой ошарашил признанием о разрыве с Димашем

12 ноября 2022 15:45
Конец грязным слухам: Крутой ошарашил признанием о разрыве с Димашем

Завистники вбивали клин между ними.

Долгое время композитор Игорь Крутой помогал в продвижении молодому казахстанскому певцу Димашу Кудайбергену. Димаш прославился благодаря своему пронзительному пению в российских и китайских вокальных конкурсах.

Несколько лет назад поползли слухи о разладе между Игорем Крутым и его протеже. Крутой долгое время не комментировал сплетни, однако все-таки прервал молчание в интервью YouTube-каналу «Алена, блин!». Оказалось, что никакого конфликта не было, а весь скандал – это происки завистника:

«Никакого скандала не было. Человек, которого достаточно многие хорошо знают, заказал кучу статей. Доходило даже до того, что у меня с ним „личные“ взаимоотношения на сексуальной почве. Меня можно обвинить во всем, но только не в этом. Вся моя жизнь — яркий этому пример. Но для людей, которые пользуются грязью, святого нет ничего».

Фото: Legion-Media, Globallookpress.com
Алла Новикова
Алла Новикова
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