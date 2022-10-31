Конец года будет насыщенным: знаки Зодиака, которые без памяти влюбятся в 2022

2022-й плавно подходит к своему завершению - уже через несколько месяцев с календаря упадет последний листок, и начнется совершенно новый год. Однако оставшиеся месяцы еще будут богатыми на приятные сюрпризы - кто-то получит в полное распоряжение крупную сумму, кто-то наконец найдет работу мечты, а третьи обретут любовь всей своей жизни. Астрологи представили любовный гороскоп на остаток 2022 года и рассказали, какие три знака могут рассчитывать на встречу со своей второй половинкой.

Телец

Представители земного знака настолько глубоко погружены в свою карьеру, что порой забывают о балансе между нею и личной жизнью. Многие Тельцы были бы и рады посвятить время себе и поиску второй половинки, но все время откладывают это на потом. Астрологи говорят, что в один прекрасный момент мирозданию надоест ждать, когда же Тельцы дойдут до этого “потом”, и они обрушат на уроженцев знака настоящее, всепоглощающее чувство.

Телец, в жизни которого давно не происходило ничего подобного, поначалу будет ошарашен таким поворотом событий, но очень скоро поймет, как ему повезло и с головой нырнет в омут любви и нежности.

Близнецы

Близнецы известны своим непостоянством. Сегодня они без памяти влюблены в одного человека, завтра страдают по совершенно другому объекту страсти… Окружающие уже запутались, что там происходит на личном фронте у Близнецов, и терпеливо ждут, когда же представители знака остепенятся. Звезды говорят, что это знаменательное событие не за горами. Еще до конца 2022 года дети воздшной стихии повстречают человека, с которым, к их собственному огромному удивлению, совсем не захочется расставаться.

Поэтому оставшиеся месяцы пройдут у Близнецов под знаком романтики, влюбленности и счастья.

Скорпион

Люди, рожденные под знаком Скорпиона, редко открывают свое сердце навстречу романтическим чувствам. В глубине души они боятся стать уязвимыми, опасаются, что любовь принесет им не только радостные мгновения, но и боль, которой представители знака боятся больше всего на свете. В 2022 году астрологи рекомендуют Скорпионам отбросить страхи и сомнения в сторону и впустить в свою жизнь чувство, равного которому в их жизни уже может и не быть.