3 февраля 2026 18:20
«Интерстеллар» Кристофера Нолана вышел в 2014 году и с тех пор не даёт покоя зрителям. 

Концовка фильма породила множество теорий: одни считали, что всё происходящее — предсмертный сон Купера, и на самом деле герой Мэттью Макконахи погиб ещё в начале истории. Другие были уверены, что за кулисами всем управляют инопланетяне-кукловоды. Как выяснилось, обе версии ошибочны.

Недавно в соцсетях опубликовали разбор, который расставил всё по местам.

Напомним фабулу: Купер, фермер, ставший астронавтом, отправляется через червоточину исследовать планеты, пригодные для переселения человечества.

На протяжении всего путешествия становится ясно: единственный способ спасти людей — получить данные изнутри чёрной дыры Гаргантюа. Выполнить эту задачу может только один человек.

Купер жертвует собой: отстыковывается от корабля и падает в гравитационный колодец Гаргантюа. Вместо гибели он попадает в Тессеракт — пространство, где собраны моменты из жизни его дочери Мёрф. Отсюда Купер может отправлять ей подсказки в прошлое — те самые «послания призрака», которые она получала ещё ребёнком. В этот момент герой осознаёт: Тессеракт построили не пришельцы, а сверхразвитые люди будущего, и «призраком» Мёрф всё это время был он сам.

Концовку "Интерстеллара" 12 лет понимали неправильно: только сейчас фанатам всё наконец-то объяснили

Ключ ко всему — любовь Купера к дочери и мучительное сожаление о том, что ради спасения человечества он пропустил всю её жизнь. Именно эта связь становится маяком, позволяющим передать через Тессеракт данные о чёрной дыре. Мёрф расшифровывает информацию, разгадывает формулу управления гравитацией — и запускает эвакуацию Земли.

После этого Тессеракт схлопывается, а Купера выбрасывает к станции возле Сатурна. Там он узнаёт, что план сработал: человечество расселилось по космосу. Но из-за искажения времени прошли десятилетия, и Мёрф теперь старуха на смертном одре. Отец и дочь встречаются — чтобы она попросила его уйти до того, как он увидит её смерть.

