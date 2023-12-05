Концовку 5-й серии «Слова пацана» оценят только те, кто смотрел фильм «Брат»: присмотритесь к кадрам

Картина «Слово пацана. Кровь на асфальте» завершится к концу декабря, а пока зрители обсуждают финал пятой серии, с тревогой ожидая развязки истории казанской молодежной банды. Осторожно, в тексте содержатся спойлеры! Прежде чем читать эти строки, досмотрите последний на текущий момент эпизод.

Публика переживает за судьбу Айгуль, роль которой исполнила Анна Пересильд. Айгуль — примерная ученица, полюбившая хулигана Марата. Благодаря связи с ОПГ девочка попадает в нехорошую историю: ее похищают и насилуют хулиганы из враждебной банды. К счастью, героиню спасает Владимир, которого сыграл Иван Янковский.

Сцена вызволения Айгуль напоминает эпизод из «Брата», когда Данила Багров приезжает за Виктором Багровым. Операторы почти покадрово воссоздали этот момент. Только в конце Владимир говорит: «Поехали домой, сестренка».