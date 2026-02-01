Концовка «Мглы» в книге не была столь ужасной: но именно за это фильм и превозносит Кинг

Иногда, чтобы создать шедевр, нужно убить всех — в буквальном смысле. Именно это и сделал Фрэнк Дарабонт в финале своей экранизации «Тумана», совершив ход, от которого стынет кровь даже у искушённого зрителя.

Но самый неожиданный поворот случился за кадром: Стивен Кинг, чья оригинальная новелла заканчивалась туманной надеждой, скрепя сердце признал — киноверсия лучше.

Всё началось с одной строчки, затерявшейся в тексте. Герой книги, Дэвид Дрейтон, размышлял о худшем сценарии: «Если бы дело дошло до драки, я бы нашёл другой выход». Дарабонт ухватился за эту мысль и довёл её до леденящего душу логического завершения. В фильме Дрейтон, запертый в машине с сыном и другими выжившими, совершает акт отчаяния — убивает их, чтобы избавить от мучений, и выходит навстречу чудовищам.

А затем туман рассеивается, показывая, что спасатели были уже в нескольких шагах. Ирония судьбы достигает библейского масштаба. Кинг, прочитав сценарий, не скрывал восхищения и выразил сожаление, что эта идея не пришла ему самому. По словам Дарабонта, автор был поражён, когда режиссёр зачитал ему ту самую строчку-подсказку из его же книги — Кинг даже не помнил, что написал это.

«Это было так антиголливудски — на самом деле, антивсё! Это было нигилистично. Мне это понравилось», — признавался Кинг. Он оценил, как фильм трансформировал его историю, добавив тот самый горький привкус безнадёжности, который делает концовку незабываемой.

Парадокс в том, что именно этот мрачный финал, который студия едва разрешила оставить, со временем вознёс фильм в культовый статус. Как заметил Кинг, сначала и критики, и фанаты ругали «Мглу» за жестокость, но годы спустя стали называть его «одним из величайших».