Кончится слезами: 3 знака Зодиака, которым нельзя сходиться со Стрельцом

Порой любовь приносит не только радость и счастье, но и горькое разочарование. Тот, кто еще вчера казался идеалом, с кем хотелось провести всю свою жизнь, становится самым далеким и чужим на земле человеком. Как избежать слез и печали? Астрологи советуют обращать внимание на дату рождения избранника. Некоторые знаки зодиака совершенно несовместимы между собой - их союз обречен на распад с самого начала. Рассказываем, каким трем знакам лучше не связывать свою жизнь с огненным Стрельцом.

Телец

Союз земного и огненного знака не будет гармоничным, сообщают астрологи. Несмотря на то, что при знакомстве Стрелец и Телец могут почувствовать взаимную симпатию и притяжение, ни к чему хорошему оно не приведет.

Дело в том, что предприимчивый огненный знак быстро возьмет земного в оборот и начнет вить из него веревки.

Послушный Телец будет охотно выполнять капризы своего партнера, но сам при этом будет несчастен в таких отношениях.

Рано или поздно романтичный и милый земной знак поймет, что его любовью бессовестно пользуются, и это разобьет ему сердце. В этот день он уйдет от Стрельца, но будет еще долго вспоминать о нем.

Дева

С этим земным знаком у Стрельца партнерства не получится - оба слишком сильные для того, чтобы подстраиваться под другого. Огненный знак, как более яркий, постарается доминировать в отношениях.

Такой поворот совсем не по вкусу Деве, для которой важна независимость в паре и возможность диктовать второй половинке свое мнение.

Со Стрельцом это не прокатит - он будет пропускать мимо ушей замечания земного знака, что вызовет большое недовольство.

В результате оба партнера изрядно помучаются и придут к выводу, что им не стоит быть вместе. Каждая мелкая стычка в их случае рискует перерасти в грандиозный конфликт.

Козерог

Козерог также является слишком свободолюбивым и сильным знаком для того, чтобы наладить взаимоотношения со Стрельцом. Огненный знак всегда хочет быть ведущим в паре, что неприемлемо для земного.

Если оба хорошо поработают над собой, то, конечно, смогут преодолеть препятствия, возникающие при развитии отношений.

Но в большинстве случаев разногласия и конкуренция в этом союзе слишком сильны.

Земной знак видит в огненном соперника и угрозу своему благополучию. Действительно, при случае Стрелец постарается захватить в паре власть, но встретит решительный отпор.