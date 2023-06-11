Кончаловскому не позавидуешь: обомлеете, увидев Высоцкую без макияжа и укладки

Юлия Высоцкая и виду не подала, что стала жертвой травли. Пока интернет-пользователи вовсю насмехаются над авторской кулинарной программой звезды и ее рецептами, она отправилась в очередное путешествие.

Актриса посетила Санкт-Петербург. Утро в Северной столице она пожелала провести в тренажерном зале. Следуя принципу «не запостил — значит, не было», Высоцкая показала подписчикам в соцсетях, как занималась бегом.

Отправляясь на тренировку, блондинка отказалась от макияжа и укладки.

И ее внешний вид многих неприятно удивил: мужу звезды Андрею Кончаловскому точно не позавидуешь. Годы берут свое, и Высоцкая неумолимо стареет. Вокруг ее глаз уже полно морщин, страшно представить, что же будет дальше.

Звезда не скрывает, что и сама недовольна собой. Но прибегать к уколам красоты и к другим методам омоложения артистка боится. Знаменитость всерьез опасается того, что косметологи и пластические хирурги ее «изуродуют».