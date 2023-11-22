Кончаловский выжал все соки: у измученной Высоцкой случился срыв

Юлия Высоцкая отличается большой продуктивностью в работе. Звезда успевает вести кулинарное шоу, обновлять социальные сети, давать ценные советы подписчицам и выступать на сцене. При этом артистка придерживается здорового образа жизни и регулярно держит голодовки. Правда, в этот раз что-то пошло не так.

Высоцкая придерживается практики экадаши, индийской аскезы. В течение нескольких дней ведущая почти ничего не ест, тем самым очищая свой организм. Но у актрисы случился срыв: спустя три дня ей пришлось вернуться к нормальному рациону. Соблюсти диету у знаменитости не получилось из-за высокой загруженности.

По признанию артистки, больше всего энергии у нее отнимает работа в театре. Виноват в этом Андрей Кончаловский. Звезда задействована в первую очередь в постановках 86-летнего мужа, который совсем «загнал» молодую супругу.