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Кончаловский выжал все соки: у измученной Высоцкой случился срыв

22 ноября 2023 20:15
Кончаловский выжал все соки: у измученной Высоцкой случился срыв

Поклонникам остается только пожалеть актрису.

Юлия Высоцкая отличается большой продуктивностью в работе. Звезда успевает вести кулинарное шоу, обновлять социальные сети, давать ценные советы подписчицам и выступать на сцене. При этом артистка придерживается здорового образа жизни и регулярно держит голодовки. Правда, в этот раз что-то пошло не так.

Высоцкая придерживается практики экадаши, индийской аскезы. В течение нескольких дней ведущая почти ничего не ест, тем самым очищая свой организм. Но у актрисы случился срыв: спустя три дня ей пришлось вернуться к нормальному рациону. Соблюсти диету у знаменитости не получилось из-за высокой загруженности.

По признанию артистки, больше всего энергии у нее отнимает работа в театре. Виноват в этом Андрей Кончаловский. Звезда задействована в первую очередь в постановках 86-летнего мужа, который совсем «загнал» молодую супругу.

Фото: Legion-Media
Алла Новикова
Алла Новикова
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