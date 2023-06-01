Кончаловский публично отрекся от Михалковых: вот в чем дело

Андрон Кончаловский не стал прикрываться знаменитым родством и строить карьеру под звучной фамилией Михалков. Он выбрал иной путь, и многие гордились таким решением.

Шутка ли, но молодой мужчина отказался от протекции влиятельного отца и решил выбиться в люди самостоятельно. Подоплека этого поступка Андрея Михалкова стать Андреем Кончаловским кроется совсем в другом, а вовсе не в благородных мотивах въехать в отечественный кинематограф на белом коне.

Кончаловский отринул фамилию отца не из благих намерений, ведь с родителем он много лет конфликтовал. А про брата и вовсе сказал, что они разные люди, поэтому и одну фамилию им иметь ни к чему.