Кончаловский подставил: люди испытывают испанский стыд, когда смотрят на Серебрякова в этом фильме
Даже у самых одаренных представителей творческой профессии случаются провалы.
После известных событий фанаты относятся к Алексею Серебрякову по-разному. Но одно отрицать сложно: актер он незаурядный и обладающий редким талантом.
Но оказалось, что и на старуху бывает проруха. Неудачи на лицедейском поприще были даже у такого именитого артиста, как Серебряков. Однако виноват в неудачах не сам актер, а режиссер Андрей Кончаловский.
Подставил представитель творческой династии Серебрякова дважды. На очевидные творческие фиаско беззастенчиво указал Александр Шпагин.
«Совершенно не получилось у него в фильме Кончаловского “Глянец”. Надо умудриться было Серебрякова пригласить на такую роль! Опять-таки у Кончаловского совершенное непопадание было в спектакле “Чайка”. Не его роль совершенно, нет никакого трагизма», — в пух и прах растоптал работы критик в беседе с порталом BLITZ+.