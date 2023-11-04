Кончаловский подставил: люди испытывают испанский стыд, когда смотрят на Серебрякова в этом фильме

После известных событий фанаты относятся к Алексею Серебрякову по-разному. Но одно отрицать сложно: актер он незаурядный и обладающий редким талантом.

Но оказалось, что и на старуху бывает проруха. Неудачи на лицедейском поприще были даже у такого именитого артиста, как Серебряков. Однако виноват в неудачах не сам актер, а режиссер Андрей Кончаловский.

Подставил представитель творческой династии Серебрякова дважды. На очевидные творческие фиаско беззастенчиво указал Александр Шпагин.