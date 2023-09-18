Кончаловский даст жесткий ответ создателям «Чебурашки»: вот что он готовит

Прошлогодний «Чебурашка» стал настоящим хитом проката. Фильм Дмитрия Дьяченко получил различные отклики, однако большинству зрителей картина понравилась, а особенно новому поколению детей, которые пришли в восторг от проделок ушастого зверька. На волне успеха проекта появились идеи экранизировать и другие популярные советские истории.

Завесу тайны приоткрыла Юлиана Слащева, директор «Союзмультфильма». В шоу «Команды» на платформе Kion она поведала о разговоре с Андреем Кончаловским. Прославленный режиссер думает снять фильм с популярным героем мультфильма из СССР, чтобы порадовать и детей, и взрослых.