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Кончаловский даст жесткий ответ создателям «Чебурашки»: вот что он готовит

18 сентября 2023 18:45
Кончаловский даст жесткий ответ создателям «Чебурашки»: вот что он готовит

Зрители замерли в ожидании.

Прошлогодний «Чебурашка» стал настоящим хитом проката. Фильм Дмитрия Дьяченко получил различные отклики, однако большинству зрителей картина понравилась, а особенно новому поколению детей, которые пришли в восторг от проделок ушастого зверька. На волне успеха проекта появились идеи экранизировать и другие популярные советские истории.

Завесу тайны приоткрыла Юлиана Слащева, директор «Союзмультфильма». В шоу «Команды» на платформе Kion она поведала о разговоре с Андреем Кончаловским. Прославленный режиссер думает снять фильм с популярным героем мультфильма из СССР, чтобы порадовать и детей, и взрослых.

«Это фильм с игровым персонажем из золотой коллекции. Его не было в продолжении, но все знают и любят. И вот Андрей Сергеевич именно этим персонажем увлечен», — заинтриговала зрителей Слащева.

Фото: Legion-Media, кадр из фильма «Чебурашка» (2023)
Алла Новикова
Алла Новикова
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