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Киноафиша Статьи Кончаловский был без ума от колоритной актрисы: глядя на нее сейчас, сложно представить их вместе

Кончаловский был без ума от колоритной актрисы: глядя на нее сейчас, сложно представить их вместе

19 июля 2023 12:45
Кончаловский был без ума от колоритной актрисы: глядя на нее сейчас, сложно представить их вместе

Яркая пара распалась.

Андрей Кончаловский на съемках «Первого учителя» влюбился в красавицу Наталью Аринбасарову. Чувства оказались взаимными, но счастью пары мешало одно но.

Родители артистки выступали против этих отношений. Отец-казах не одобрял кандидатуру будущего зятя. Кончаловский казался ему слишком несерьезным, несолидным и распущенным. Мама знаменитости также не хотела отпускать дочь замуж за киношника.

Чтобы предотвратить этот брак, родители заперли Аринбасарову дома. Кончаловский ночевал под ее дверью четыре дня и все-таки «выждал» свою невесту. Актриса вышла замуж за режиссера против воли своих родных.

У супругов родился сын Егор, лишь после этого отец и мать Аринбасаровой смягчились. Но дело уже шло к разводу. Когда Наталья Утевлевна узнала, что кинодел нашел ей замену в лице француженки Вивиан Годе, то поставила точку в семейной жизни.

Кончаловский был без ума от колоритной актрисы: глядя на нее сейчас, сложно представить их вместе

Впоследствии Кончаловский еще не раз женился, да и Аринбасарова в одиночестве не осталась. И сегодня трудно представить бывших супругов вместе, как и сложно поверить, что когда-то режиссер был без ума от актрисы со столь колоритной и необычной внешностью.

Фото: Legion-Media, кадр из сериала «Хозяйка горы»
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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