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Кончаловские будут в ужасе: развратная дочь Толкалиной наделала шума в Сети

8 июля 2023 13:45
Кончаловские будут в ужасе: развратная дочь Толкалиной наделала шума в Сети

Знаменитость заставила публику говорить о себе.

Мария Михалкова-Кончаловская в отличие от большинства членов своей знаменитой семьи решила посвятить жизнь не актерству, а стала художницей. Дочь Егора Кончаловского и Любови Толкалиной выставляется в галереях, а число ее поклонников только растет. При этом иногда она все же оказывается на съемочной площадке, нередко удивляя публику смелыми ролями.

Так, в предстоящем сериале Екатерины Двигубской Мария исполнила роль девушки легкого поведения. В серии фотографий она похвасталась весьма откровенным нарядом, который был на ней во время работы, а в подписи поделилась подробностями процесса.

«Снимали на оживленной трассе очень долго, так как некоторые водители не замечали камеру и очень интересовались расценками», — рассказала Михалкова-Кончаловская.

Кончаловские будут в ужасе: развратная дочь Толкалиной наделала шума в Сети

Подписчики знаменитости не оставили без внимания неожиданную запись. Часть их с юмором отнеслась к истории Марии, а другие осыпали девушку комплиментами.

Фото: Legion-Media, соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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