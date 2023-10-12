Концерты Билана отменяют один за другим: вот что стряслось

Фанаты Димы Билана получили неприятные новости. Надежды увидеть и послушать артиста живьем рухнули в один миг.

Концерты звезды отменяются один за другим, но на то есть веская причина. У певца возникли серьезные проблемы со здоровьем. Скрыть свое плачевное состояние подопечный Яны Рудковской не смог.

В этот раз дело не в том, что исполнитель оказался в плену у зеленого змия. Ранее он признался, что страдает от пагубной зависимости, а это сильно мешает его карьере. Сейчас любимец публики попал в больницу, где врачи обнаружили у него серьезную болезнь.

В социальных сетях Билан рассказал, что ему диагностировали бронхит: он находится под наблюдением высококлассных пульмонологов. В данный период о выходе на сцену не может быть и речи. По словам знаменитости, переезды и перелеты могут ему навредить.