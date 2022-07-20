Концерт отменен: сын Орбакайте покаялся перед фанатами

Старший сын Кристины Орбакайте признался поклонникам в Telegram , что вынужден отменить ближайший концерт. В конце июля Никита Пресняков должен был выступить перед посетителями одного из клубов в Москве с трибьютом на песни американской группы Linkin Park. Поклонники с нетерпением ждали встречи с исполнителем, ведь он зарекомендовал себя как рок-певец, который не уступает по вокалу солистам западного коллектива.

Но музыкальный вечер Пресняков пропустит. Он покаялся перед фанатами и объяснил, что серьезно заболел гриппом. Исполнитель считает, что не успеет окончательно восстановиться за такой короткий срок, поэтому уже предупредил поклонников о своем отсутствии. Взамен певец пообещал, что следующий концерт, запланированный на начало августа, должен пройти в срок.

Ранее Никита уже рассказывал фолловерам о проблемах со здоровьем. По его словам, медики обнаружили у него полипы в желчном пузыре, из-за которых он испытывал проблемы с пищеварением.