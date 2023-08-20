Кому в итоге досталось наследство бездетного из «Иванушек»: спустил миллионы в трубу

Олег Яковлев начал петь в составе группы «Иванушки International» в 1998 году, заменив ушедшего из коллектива Игоря Сорина. И тогда певец даже не думал, что его постигнет судьба коллеги — смерть в довольно раннем возрасте. Яковлев выступал до 2013 года, после чего решил начать сольную карьеру.

Но в одиночном плавании исполнитель пробыл всего 4 года. В 47 лет Яковлев скоропостижно скончался: по слухам, медики обнаружили у него и цирроз печени, и пневмонию. Он не оставил после себя наследников. Певец жил в гражданском браке с избранницей, детей у него не было.

При этом Яковлев смог отметиться неплохим списком имущества, в который вкладывал гонорары. У него были квартиры не только в Москве, но и в Болгарии и Черногории. Как оказалось, после смерти недвижимость артиста разделили между собой его друг Роман Радов и родная племянница.

Сложности возникли лишь с роскошной четырехкомнатной квартирой в столице. Певец купил ее в ипотеку и не успел расплатиться с банком. Финансовая организация и забрала ценные квадратные метры в счет за долги.