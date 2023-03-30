Кому умирающая Фриске поручила заботу о сыне: всплыла жуткая правда

Жанна Фриске скончалась летом 2015 года, когда ее сыну Платону было лишь два года. После смерти матери мальчик остался жить со своим отцом Дмитрием Шепелевым, но это, как оказалось, не было последней волей прославленной певицы.

По словам отца Фриске, перед ее смертью близкие решили узнать, с кем бы она хотела оставить сына. И артистка, к удивлению всех собравшихся, выбрала не своих родителей и даже не отца мальчика. Она решила, что за ребенком должна ухаживать ее близкая подруга и коллега по группе «Блестящие» Ольга Орлова.

«Назвали Олю Орлову — она кивнула», — цитирует слова отца Фриске «СтарХит ».

Однако воля артистки не была исполнена. Платон остался жить с отцом, который, по заверению родителей певицы, скрывает его от них. Якобы Шепелев специально саботирует их свидания и делает все, чтобы его сын не виделся с бабушкой и дедушкой. Орлова при этом практически не участвует в жизни своего крестного сына.