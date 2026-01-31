Оповещения от Киноафиши
«Горничная» со Суини – невероятно глупый триллер, от которого невозможно оторваться: сходил на него вместо сказок, и вам советую – 4 причины

31 января 2026 13:19
То самое «запретное удовольствие», к которому хочется вернуться. Благо, сиквелу быть.

«Горничная» — кино из той редкой категории, когда ты одновременно закатываешь глаза и не можешь оторваться от экрана. Местами это чистое «так плохо, что хорошо», местами — искреннее «Да ну вы же в реальной жизни так себя не ведёте, алло!».

Но в январе, когда российские кинотеатры плотно оккупированы сказками, семейными аттракционами и очередными попытками в уют, выход наивного, нервного и чуть стыдного детективного триллера внезапно ощущается как глоток свежего воздуха. Серьезно! Да! Я про фильм с Сидни Суини!

«Горничная» со Суини – невероятно глупый триллер, от которого невозможно оторваться: сходил на него вместо сказок, и вам советую – 4 причины

Для тех, кто скучает по триллерам из 90-х

Если вам не хватает эпохи «Рокового влечения», «Руки, качающей колыбель» и других историй про плохие дома, странных людей и тайные комнаты — «Горничная» работает почти идеально.

Пол Фиг сознательно лепит кино из клише: подозрительная жена, слишком идеальный муж, героиня с тюремным прошлым и дом, в котором явно есть лишние секреты.

Всё это предсказуемо, но именно в этом и кайф — фильм не притворяется умнее зрителя, он играет в знакомую игру и делает это с азартом.

«Горничная» со Суини – невероятно глупый триллер, от которого невозможно оторваться: сходил на него вместо сказок, и вам советую – 4 причины

Для тех, кто готов простить глупости ради драйва

Да, сценарий трещит по швам. Да, мотивации персонажей разваливаются, если задуматься хотя бы на минуту. Да, во второй половине кино буквально объясняет себя закадровыми голосами (в стиле «Исчезнувшей», но с нюансами!).

Но «Горничная» берёт другим — темпом, постоянным напряжением и ощущением, что сейчас обязательно случится очередной поворот. Это кино из разряда «смотришь на одном дыхании, а разбирать будешь потом — если захочешь».

Для зрителей, которым важна женская энергия на экране

Главный мотор фильма — дуэль Аманды Сайфред и Сидни Суини. Сайфред здесь блистает: истеричная, злая, хрупкая и пугающая одновременно. Суини же играет на контрасте — наивность, уязвимость и холодная злость существуют в ней параллельно.

Да, камера не забывает, кто тут главная современная секс-икона, но фильм неожиданно использует это не только как приманку, а как часть игры с восприятием героини.

«Горничная» со Суини – невероятно глупый триллер, от которого невозможно оторваться: сходил на него вместо сказок, и вам советую – 4 причины

Для тех, кого раздражают сказки и «уютное кино»

На фоне новогоднего репертуара «Горничная» ощущается почти дерзко. Тут есть насилие, сексуальное напряжение, злость, классовая ненависть и ощущение, что деньги решают слишком многое.

Не шедевр, не остросоциальное высказывание, но честный жанровый аттракцион для взрослых, которые устали от безопасных историй.

И да, цифры всё подтверждают

При бюджете в 35 миллионов долларов фильм уже собрал больше 133 миллиона и уверенно держится в прокате, не разваливаясь под напором гигантов. Это тот самый случай, когда зритель проголосовал кошельком за удовольствие, пусть и слегка с приставкой «guilty».

Продолжение уже анонсировано — и это, честно говоря, отличная новость.

«Горничная» понравится не всем. Но если вы готовы принять её глупости, кэмп, эротический флер и нервную энергетику — удовольствие гарантировано. Иногда кино не обязано быть умным. Иногда достаточно, чтобы было захватывающе.

Фото: Кадр из фильма «Горничная» (2025)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
