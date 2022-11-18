Кому предназначалась роль «Красотки»: выбор режиссера приведет в смятение

«Ночная бабочка» Вивиан могла быть совсем другой.

«Красотка» прославила Джулию Робертс на весь мир. Своеобразно изложенный сюжет о Золушке покорил зрителей сразу после премьеры, не оставив никого равнодушным. Успеху фильма во многом способствовали очарование 21-летней Робертс и ее фирменная улыбка. Однако легендарная роль могла достаться другой звезде, которую изначально выбрал режиссер.

Вивиан должна была сыграть Сара Джессика Паркер. Но актриса боялась, что такой сомнительный образ испортит ее репутацию. Сегодня поклонники фильма рассуждают о том, как Паркер смогла бы передать характер «ночной бабочки».

Одни считают, что темпераментная актриса идеально бы вписалась в образ взбалмошной Вивиан, другие критикуют ее внешность и довольны тем, что продюсеры выбрали в итоге Робертс.

Создателям вообще пришлось помучиться, прежде чем найти актрису на главную роль. Им отказали Шэрон Стоун, Мишель Пфайффер, Ким Бейсингер и Мег Райан. Возможно, сейчас артистки сильно жалеют о своем решении.