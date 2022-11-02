«Кому нужна эта бабушка?»: посмотрите, что стало с пропавшей ведущей «Доброго утра»
Знаменитость решила полностью сменить род деятельности.
Лариса Вербицкая прославилась как одна из главных телеведущих страны. В течение долгих лет она вела утренние шоу, поэтому день многих россиян начинался в ее компании. Однако в 2014 году она неожиданнно пропала с экранов.
Как оказалось, телеведущая решила оставить работу в студии и переквалифицировалась в преподавателя. Знаменитость ведет специальные курсы в школе телецентра Останкино, где учит своему ремеслу будущих звезд эфира.
Также она занимается и развитием социальных сетей. В блогах 62-летняя Вербицкая делится советами по стилю и уходу за собой и рассказывает подробности из своей жизни.
Пользователи Сети при этом не скрывают, что они рады тому, что журналистка отправилась на пенсию. По их мнению, Вербицкой нужно уступить место будущему поколению и наслаждаться заслуженным отдыхом.
«Кому нужна эта бабушка?» — недоумевают зрители.