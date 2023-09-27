Кому на Руси жить хорошо: мужские имена, притягивающие удачу магнитом

На Руси выбор имени для ребенка считали очень важным: тогда люди верили, что это решение окажет влияние не только на характер наследника, но и на всю его жизнь. Правильно подобранное имя могло защитить малыша от злых духов и хворей, сделать его сильным и везучим.

Что будет важнее — крепкое здоровье, удача или физическая сила, решала для себя каждая семья. Но если они хотели сделать сына настоящим счастливчиком, то его называли Богдан. В буквальном переводе это имя означает «данный Богом». Его часто выбирали для долгожданных детей или для тех, кто родился с большими трудностями.

Еще одно «везучее» имя — Всеслав. Оно означало «вся слава», то есть прямо говорило: его обладатель станет важным человеком. Чаще всего так называли сыновей бояр и князей.

Третьим среди удачливых был Мирослав. Это имя также пользовалось популярностью у князей, которые хотели воспитать сыновей мудрыми и миролюбивыми.