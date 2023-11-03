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Киноафиша Статьи Кому на Руси жить хорошо: известный продюсер озвучил баснословные гонорары звезд

Кому на Руси жить хорошо: известный продюсер озвучил баснословные гонорары звезд

3 ноября 2023 07:45
Кому на Руси жить хорошо: известный продюсер озвучил баснословные гонорары звезд

Могут купить квартиру после одного корпоратива.

Вскоре начнется пора новогодних праздников: улицы заполнятся гирляндами, повсюду будут продавать елки, а работники многочисленных компаний отправятся на праздничные вечеринки. Руководство уже договаривается о предстоящих корпоративах, и самые топовые фирмы и корпорации ждут выступлений знаменитостей.

Табриз Шахиди, директор компании по организации представлений, рассказал, что в канун Нового года гонорары артистов могут составлять баснословные суммы и доходить до 15 миллионов рублей. Так что за кумиров миллионов придется здорово раскошелиться. Дороже всего обойдутся «топы» российской эстрады: Баста, Григорий Лепс, Филипп Киркоров, Полина Гагарина — звезды просят 7-10 миллионов за короткое выступление. Стоимость квартиры в Москве певцы «отработают» всего за 45 минут.

Ведущие также влетят в круглую сумму, если организаторы заходят заполучить звезд главных телеканалов страны. Дмитрий Нагиев обойдется в 5 миллионов рублей, а его коллеги Гарик Мартиросян, Андрей Малахов и Гарик Харламов согласятся развлечь публику на корпоративе за 4-5 миллионов, как поведал Шахиди «Вечерней Москве».

Фото: Кадр из программы «Новогодний голубой огонек-2022»
Алла Новикова
Алла Новикова
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