Кому на Руси жить хорошо: известный продюсер озвучил баснословные гонорары звезд

Вскоре начнется пора новогодних праздников: улицы заполнятся гирляндами, повсюду будут продавать елки, а работники многочисленных компаний отправятся на праздничные вечеринки. Руководство уже договаривается о предстоящих корпоративах, и самые топовые фирмы и корпорации ждут выступлений знаменитостей.

Табриз Шахиди, директор компании по организации представлений, рассказал, что в канун Нового года гонорары артистов могут составлять баснословные суммы и доходить до 15 миллионов рублей. Так что за кумиров миллионов придется здорово раскошелиться. Дороже всего обойдутся «топы» российской эстрады: Баста, Григорий Лепс, Филипп Киркоров, Полина Гагарина — звезды просят 7-10 миллионов за короткое выступление. Стоимость квартиры в Москве певцы «отработают» всего за 45 минут.

Ведущие также влетят в круглую сумму, если организаторы заходят заполучить звезд главных телеканалов страны. Дмитрий Нагиев обойдется в 5 миллионов рублей, а его коллеги Гарик Мартиросян, Андрей Малахов и Гарик Харламов согласятся развлечь публику на корпоративе за 4-5 миллионов, как поведал Шахиди «Вечерней Москве».