Кому достанется баснословное наследство Славы Зайцева: претендент не один

Легендарный кутюрье Вячеслав Зайцев скончался в 85 лет. «Красный Диор» оставил после своей смерти баснословное наследство в виде квартиры во Франции, особняка под Москвой и Дома моды. Кто главный претендент на все эти несметные богатства?

Законными наследниками Зайцева считаются его сын Егор и две внучки. Есть сведения, что модельер передал Дом моды своему отпрыску. Также Егору достанется усадьба в Каблуково.

Но имеется и другая информация. Есть вероятность, что Вячеслав Михайлович мог завещать свое имущество совершенно посторонним людям. В последние годы Зайцева окружали помощники, которые буквально изолировали кутюрье от его родных и близких. Об этом рассказывал друг модельера Никас Сафронов. Художник жаловался, что никак не мог дозвониться до Зайцева, и это показалось ему подозрительным.

Такую же историю поведал и Егор. По его словам, каждый раз, когда он звонил отцу, помощники отвечали, что тот не может в данный момент разговаривать. Об этом рассказали авторы портала «Экспресс газета ».

Дальнейшая участь наследства Зайцева пока непонятна. Но вполне вероятно, что за него может развернуться нешуточная борьба.