Кому досталось состояние Уитни Хьюстон: этого человека не указали в завещании

В феврале 2012 года поклонников Уитни Хьюстон повергла в шок новость о смерти 48-летней звезды. Ее обнаружили без сознания в ванной номера в отеле. В гостинице она остановилась, чтобы принять участие в церемонии вручения «Грэмми». После вскрытия эксперты установили, что Хьюстон была зависима от запрещенных веществ и страдала от болезни сердца. Таким образом, ее жизнь унес несчастный случай.

После смерти многомиллионное состояние Уитни перешло ее дочери Бобби Кристине Браун. Причем артистка позаботилась, чтобы большие деньги не испортили девушку: по завещанию, она должна была получать состояние частично, на разных этапах жизни. Но Бобби так и не успела распорядиться деньгами, ведь она не на много лет пережила мать. Так же, как и Уитни, 22-летнюю девушку нашли без сознания в ванной. Она впала в кому в январе 2015 года и скончалась спустя полгода в хосписе.

В результате наследницей стала мать Хьюстон Сисси. Пожилая женщина сразу отказалась управлять состоянием дочери и передала его Пэт, жене брата Уитни, которая трудилась агентом певицы.