Кому — деньги, а кому — пустой карман: финансовый гороскоп на октябрь для всех знаков Зодиака
Астрологи рассказали о денежных перспективах разных знаков на ближайший месяц.
В середине осени материальное положение знаков зодиака будет неодинаковым: кто-то неожиданно разбогатеет, а кому-то придется хорошенько затянуть пояса. Специалисты в сфере астрологии выяснили, для представителей каких знаков с финансовой точки зрения октябрь будет благоприятным месяцем, а для каких - не очень.
Овен
Согласно прогнозам астрологов, огненному знаку в ближайшее время не светит ни щедрых премий, ни прибавления к зарплате. Лучше отказаться от импульсивных трат, чтобы поберечь деньги.
Телец
А вот Тельцы в октябре будут просто купаться в деньгах.
Звезды обещают, что уроженцы земного знака смогут позволить себе приобрести давно желанные вещи или отправиться в путешествие.
Близнецы
Небесные светила сулят Близнецам новые перспективные знакомства. Нужно смотреть в оба - октябрь подарит встречу с человеком, который поможет вывести доход на новый уровень.
Рак
Представителям водного знака придется затянуть пояса. Компромиссы в бизнесе и в рабочих отношениях помогут Раку наладить материальное положение.
Лев
Лев в октябре может ни в чем себе не отказывать - денег будет столько, что хватит на исполнение всех желаний. Кроме того, сейчас благоприятное время для крупных покупок.
Дева
Уроженцы земного знака смогут добиться солидной денежной прибавки в конце месяце, но для этого придется изрядно потрудиться. Зато заслуженная награда принесет двойную радость.
Весы
Весам необходимо сконцентрироваться на рабочих переговорах.
Если все пройдет успешно, деньги хлынут к представителям воздушного знака рекой.
Скорпион
Октябрь - не самый благополучный месяц для Скорпиона. Уроженцам водного знака грозит увольнение и потеря заработка, поэтому астрологи советуют перейти в режим экономии и заранее начать искать другую работу.
Стрелец
Для Стрельцов наступило время раздавать долги. Звезды предупреждают: если в ближайшее время дети огненной стихии не расплатятся со своими кредиторами, могут возникнуть серьезные проблемы.
Козерог
Бизнес Козерога в октябре будет по-настоящему процветать. Благодаря своей целеустремленности и упорству этот знак выведет свою компанию на новый уровень, что положительно скажется и на материальном достатке.
Водолей
Астрологи советуют Водолеям быть осторожнее - есть риск попасться в ловушку мошенников.
Однако осмотрительность поможет избежать проблем.
Рыбы
В октябре Рыбам необходимо тщательно продумывать свои действия - верная тактика поможет обойти подводные камни и неплохо заработать.