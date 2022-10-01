Кому — деньги, а кому — пустой карман: финансовый гороскоп на октябрь для всех знаков Зодиака

Астрологи рассказали о денежных перспективах разных знаков на ближайший месяц.

В середине осени материальное положение знаков зодиака будет неодинаковым: кто-то неожиданно разбогатеет, а кому-то придется хорошенько затянуть пояса. Специалисты в сфере астрологии выяснили, для представителей каких знаков с финансовой точки зрения октябрь будет благоприятным месяцем, а для каких - не очень.

Овен

Согласно прогнозам астрологов, огненному знаку в ближайшее время не светит ни щедрых премий, ни прибавления к зарплате. Лучше отказаться от импульсивных трат, чтобы поберечь деньги.

Телец

А вот Тельцы в октябре будут просто купаться в деньгах.

Звезды обещают, что уроженцы земного знака смогут позволить себе приобрести давно желанные вещи или отправиться в путешествие.

Близнецы

Небесные светила сулят Близнецам новые перспективные знакомства. Нужно смотреть в оба - октябрь подарит встречу с человеком, который поможет вывести доход на новый уровень.

Рак

Представителям водного знака придется затянуть пояса. Компромиссы в бизнесе и в рабочих отношениях помогут Раку наладить материальное положение.

Лев

Лев в октябре может ни в чем себе не отказывать - денег будет столько, что хватит на исполнение всех желаний. Кроме того, сейчас благоприятное время для крупных покупок.

Дева

Уроженцы земного знака смогут добиться солидной денежной прибавки в конце месяце, но для этого придется изрядно потрудиться. Зато заслуженная награда принесет двойную радость.

Весы

Весам необходимо сконцентрироваться на рабочих переговорах.

Если все пройдет успешно, деньги хлынут к представителям воздушного знака рекой.

Скорпион

Октябрь - не самый благополучный месяц для Скорпиона. Уроженцам водного знака грозит увольнение и потеря заработка, поэтому астрологи советуют перейти в режим экономии и заранее начать искать другую работу.

Стрелец

Для Стрельцов наступило время раздавать долги. Звезды предупреждают: если в ближайшее время дети огненной стихии не расплатятся со своими кредиторами, могут возникнуть серьезные проблемы.

Козерог

Бизнес Козерога в октябре будет по-настоящему процветать. Благодаря своей целеустремленности и упорству этот знак выведет свою компанию на новый уровень, что положительно скажется и на материальном достатке.

Водолей

Астрологи советуют Водолеям быть осторожнее - есть риск попасться в ловушку мошенников.

Однако осмотрительность поможет избежать проблем.

Рыбы

В октябре Рыбам необходимо тщательно продумывать свои действия - верная тактика поможет обойти подводные камни и неплохо заработать.