Комсомолка Искра из «Завтра была война»: спустя 35 лет стала мамой Ранетки

Фильм «Завтра была война» 1987 года принес молодой актрисе Ирине Чериченко всесоюзную известность. На момент утверждения в картину она еще училась на втором курсе театрального института. Чериченко доверили роль комсомолки Искры Поляковой, чья юность пришлась на время репрессий и начала Великой Отечественной войны.

Такой яркий дебют привел к тому, что отбоя от новых предложений о работе у Ирины не было. Но все героини были похожи на Искру. В результате через год актриса оставила профессию и на 9 месяцев ушла жить в монастырь. Как объяснила Чериченко коллегам, ей захотелось найти душевный покой.

Дальнейшая жизнь актрисы сложилась удивительным образом и с покоем не имела ничего общего. В 90-х годах она выступала в танцевальном ансамбле «Ритмы планеты» и вместе с коллегами оказалась в Испании. Ирина согласилась за дополнительную плату перевезти через границу груз, но случайные знакомые подставили ее, подложив в чемодан запрещенные вещества. Она оказалась в испанской тюрьме и не сразу смогла доказать свою невиновность.

После возвращения в Россию Чериченко ушла в бизнес. Возобновила съемки она лишь в 2003 году и играла преимущественно в сериалах. Через 5 лет актриса появилась в сериале «Ранетки», сыграв маму одной из главных героинь.