Комната размером с «трешку»: глазам не поверите, как живет Митяй из «Сватов» (фото)
От таких габаритов закружится голова.
Харизматичный актер Николай Добрынин стал всенародным любимцем после выхода сериала «Сваты». Здесь ему досталась одна из главных ролей — роль Митяя, друга Ивана Будько. Как на самом деле живет кумир россиян?
Добрынин долгое время не мог себе позволить роскошное жилье. Но, когда его карьера пошла в гору, актер задался целью перебраться в просторные апартаменты. Николай Николаевич приобрел большое жилье в центре столицы. Главным помещением квартиры стала гостиная, площадь которой 70 квадратных метров! Это намного больше, чем среднестатистическая российская «трешка».
В роскошной гостиной несколько функциональных зон: середина предназначена для отдыха, справа стоит обеденный стол и стулья, а слева расположен мини-кабинет хозяина. Что касается дизайна, то в интерьере смешаны классический стиль и ампир. Гостиная украшена множеством деталей и модными аксессуарами, а вся обстановка располагает к спокойствию и умиротворению. Руку к преображениям в шикарной гостиной Добрынина приложили специалисты программы «Идеальный ремонт».