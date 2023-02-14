Комната размером с «трешку»: глазам не поверите, как живет Митяй из «Сватов» (фото)

Харизматичный актер Николай Добрынин стал всенародным любимцем после выхода сериала «Сваты». Здесь ему досталась одна из главных ролей — роль Митяя, друга Ивана Будько. Как на самом деле живет кумир россиян?

Добрынин долгое время не мог себе позволить роскошное жилье. Но, когда его карьера пошла в гору, актер задался целью перебраться в просторные апартаменты. Николай Николаевич приобрел большое жилье в центре столицы. Главным помещением квартиры стала гостиная, площадь которой 70 квадратных метров! Это намного больше, чем среднестатистическая российская «трешка».

В роскошной гостиной несколько функциональных зон: середина предназначена для отдыха, справа стоит обеденный стол и стулья, а слева расположен мини-кабинет хозяина. Что касается дизайна, то в интерьере смешаны классический стиль и ампир. Гостиная украшена множеством деталей и модными аксессуарами, а вся обстановка располагает к спокойствию и умиротворению. Руку к преображениям в шикарной гостиной Добрынина приложили специалисты программы «Идеальный ремонт».