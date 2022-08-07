«Комната кошмаров!»: дворец Леонтьева окончательно довел иностранцев

Валерий Леонтьев входит в список отечественных знаменитостей, которые демонстрировали поклонникам обустройство дома и нарывались на уничижающую критику. Если раньше над стилем музыканта подшучивали россияне, теперь к ним присоединились иностранцы.

Так, американец не сдержал эмоций, когда увидел гостиную Леонтьева в леопардовой расцвете. Не только мягкая мебель, но стол, картины и даже рамка телевизора были выполнены в этом принте.

«Это комната кошмаров! По-моему такого просто не бывает [в свободной продаже]. Надо сделать спецзаказ, чтобы такое получить, то есть он сознательно это заказал. Это реально роскошь, но для меня какая-то бессмысленная», — высказался блогер Дэни на канале Skyeng .

По его мнению, таким интерьером хозяин особняка мог без слов заявить о своем финансовом достатке и элитарности в 90-е, но сегодня это лишь показатель дурновкусия.