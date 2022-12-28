Комната Гоши в фильме «Москва слезам не верит» выдала его с головой: что не заметили зрители

Слесарь Гоша в исполнении Алексея Баталова шокировал многих зрителей ленты «Москва слезам не верит» своей жизненной философией. Герой признавался, что не ищет успеха или признания и довольствуется своей непрестижной должностью, хотя и обладает множеством талантов. Подобное мироощущение оказалось настолько непривычным для публики, что спустя 40 лет его продолжают обсуждать.

Как оказалось, далеко не все верят словам главного героя картины. По их мнению, Гоша не совсем честен со зрителями, а выдает его собственная комната в коммунальной квартире.

Дело в том, что героя Баталова якобы не привлекают высокие должности, а своим друзьям из НИИ он помогает из-за широты души. Именно он строит им приборы и устройства, на основе которых потом пишутся научные работы. Однако в его комнате можно увидеть множество книг и даже репродукцию картины Марка Шагала.

Подобная деталь, как уверены зрители, подтверждает не только эрудированность Гоши, но и его незавидное положение в обществе. По мнению фанатов фильма, на самом деле Гоша мечтал бы о высокой должности и признании, поэтому так старательно развивается, но его друзья пользуются им и не позволяют добиться успеха. Им намного выгоднее, когда их талантливый друг помогает им безвозмездно, продвигая их карьеру.