Комментарии излишни: сын Ефремова съехался с Шурыгиной

Семью Ефремовых в последние годы буквально преследуют скандалы. Михаил Олегович находится в местах лишения свободы за пьяное ДТП со смертельным исходом, его сын Николай недавно выписался из больницы после подозрительного падения из окна. Подкидывает дров в костер из сплетен и дочь актера Анна-Мария, которая сменила имя и появляется на публике в крайне эксцентричных образах.

На днях о Ефремовых заговорили вновь, но повод более приятный. Никита, самый успешный из отпрысков артиста, наконец-то устроил свою личную жизнь. Уже больше года он встречается с Ольгой Шурыгиной. Недавно молодые люди решили, что готовы к следующему шагу в отношениях, и девушка переехала к возлюбленному.

По данным издания «Комсомольская правда», об этом проговорилась сама Ольга. По словам художницы, новое жилье напоминает ей классические американские дома из 60-х — рядом с Никитой она сразу почувствовала себя «американской женой», идеальной домохозяйкой и хранительницей очага.