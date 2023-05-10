Комиссар из «Оптимистической трагедии» сбежала за границу: причина шокирует

Карьера Маргариты Володиной полностью зависела от ее мужа. Когда-то она разрушила его брак. Поэтому общественность строго осудила актрису, и почти все деятели киноиндустрии или руководители театров отказывались с ней работать.

Но супруг красавицы был режиссером, и долгие годы она продолжала сниматься в фильмах. Самсон Самсонов позволил ей сыграть главную роль в военной драме «Оптимистическая трагедия». Суровый комиссар в исполнении артистки получился очень колоритным и ярким. А за эту работу женщина должна была получить приз Каннского кинофестиваля.

Впрочем, чиновники посчитали иначе. Коллеги Маргариты также не хотели поддерживать ее, а спустя несколько лет развалился и брак актрисы. Ее стали реже снимать. Но самым тяжелым испытанием оказались осуждение и всевозможные сплетни. Володина не смогла с этим справиться и сбежала во Францию. Сегодня она живет скромно и не общается с бывшими товарищами.