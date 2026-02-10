«Комичная правда»: Сергей Безруков назвал главную проблему «Хроник русской революции» (и Кончаловский знал, на что идет)

«Хроники русской революции» Андрея Кончаловского стали одной из самых значимых премьер прошлого года, но Сергей Безруков не смог насладиться сериалом на все 100%. Виной всему, внезапно, Владимир Ильич Ленин, сыгранный Евгением Ткачуком.

В подкасте Dreamcast народный артист, с уважением отзываясь о работе Кончаловского, всё же высказался довольно определённо, отметив, что «у каждого художника своя правда», но в «Хрониках» он увидел лишь «дружеский шарж на тему Ленина».

«Где-то эта правда требует точности, как у Сокурова в “Молохе”. А бывает некая комичная правда, шаржированный взгляд, как у Кончаловского. Шаржированный Ленин. Разная степень подхода к правде. Как я понял, они специально решили делать так».

Такой подход, по мнению Безрукова, отличается от того, что нравится лично ему:

«Мне ближе сокуровский вариант Ленина. Или вариант Хотиненко в исполнении Миронова».

Замечание артиста интереснее на фоне масштаба и амбиций проекта Кончаловского. Сериал, охватывающий 20 лет истории (1905–1924) с более чем 350 персонажами, стремился к максимальной достоверности в деталях.

Однако режиссёр, считает Безруков, сознательно выбрал для Ленина не хрестоматийный, а почти карикатурный, измученный и фанатичный образ, чтобы показать его человеческую, а не «плакатную» природу.

Большинству зрителей понравилось, но звезде «Бригады» ближе иной подход, который тоже имеет право на жизнь.