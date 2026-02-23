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Комедию с Якубовичем почти запретили в России: все из-за кадров со скандальным стримером

Проверено редакцией
Комедию с Якубовичем почти запретили в России: все из-за кадров со скандальным стримером

Нашли кипу проблем в этом ленте со звездами Сети.

Шум вокруг фильма «Скуф» разгорелся такой, что наблюдать за скандалом можно с ведром попкорна. Картину с самим Леонидом Якубовичем в роли Михалыча уже успели запретить в России — по крайней мере, именно такую версию активно обсуждают в Сети. Но давайте разбираться по порядку.

В Министерстве культуры заявили, что никакой заявки на прокатное удостоверение для комедии «Скуф» попросту не получали. Хотя прокатчик, компания «Атмосфера кино», еще раньше анонсировал премьеру на 16 апреля. В ведомстве пояснили: заявлений по вопросу выдачи документа не поступало — о чем сообщили в ТАСС. Получается диллема: как фильм собрались отправлять в широкий прокат?

Сюжет у ленты, кстати, житейский и многим знакомый. Главный герой Аркадий (его сыграл скандальный блогер Александр Зубарев) — типичный представитель тех самых «скуфов»: с пивом, телевизором и любимыми «танчиками». Живет себе не тужит, пока не выясняется, что дочь (Валя Карнавал) не позвала его на свадьбу. И тут мужик понимает: пора что-то менять. Причем не только внешность, но и образ жизни, чтобы заслужить приглашение и лично вести дочь к алтарю.

Комедию с Якубовичем почти запретили в России: все из-за кадров со скандальным стримером

Компанию на экране Якубовичу, Зубареву и Карнавал составили Дарья Екамасова, Кристина Бабушкина, Борис Смолкин и даже улыбающийся Николай Василенко. Режиссером выступил Алексей Степанов, известный по триллеру «Осьминог».

Но почему же вокруг фильма такой сыр-бор? Тут без скандального шлейфа не обошлось. Исполнитель главной роли Александр Зубарев сейчас живет в Китае и ОАЭ, а в прошлом отметился сомнительными эпизодами. В 2008 году его судили за кражу, а в 2024-м на его свадьбе засветились иноагенты.

Самое громкое — старый ролик, где он нелестно высказывался про российских детей и в целом был политически ангажирован. Православные активисты уже потребовали не допускать фильм до зрителя именно из-за Зубарева.

Кинокритик Евгений Баженов (BadComedian) считает: если захотят найти причину для запрета — найдут, хотя сама картина, скорее всего, «стерильная» и метит в массового зрителя. А главный редактор портала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская пояснила: прокатчики частенько объявляют дату релиза заранее, чтобы кинотеатры строили планы. Но если удостоверение задержится, смещение даты может аукнуться потерей аудитории. Так что пока «Скуф» с Якубовичем и Зубаревым завис в подвешенном состоянии.

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press, кадры из фильма «Скуф» (2026)
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
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