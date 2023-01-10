Комедию с Барброй Стрейзанд запретили к показу: причина повергнет в шок

Барбра Стрейзанд стала мировой знаменитостью после выхода фильма «Смешная девчонка» в 1968 году. Однако мало кто знает, что картину запретили к показу в одной из стран по причине, которая сегодня кажется дикостью.

Сюжет комедии основан на реальной биографии актрисы Фанни Брайс. Провинциальной простушке пришлось пройти трудный путь к успеху, но вожделенная слава не принесла счастья. По ночам Брайс рыдает в подушку, ведь на ее любовном фронте разворачивается целая драма. В главных ролях сыграли американская актриса еврейского происхождения Барбра Стрейзанд и египетский артист Омар Шариф. Однако на его родине фильм запретили к показу. И вот почему.

Подобные отношения египетского гражданина с иностранкой, да еще и другой веры, в те времена строго порицались. А то, что Шариф сыграл главную роль, лишь усугубило ситуацию, ведь какой «дурной» пример он якобы подавал. К счастью, сегодня подобные установки уже не действуют. В нынешнем мире границы стираются, а браки между иностранцами стали нашей обыденностью.