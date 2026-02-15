Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Астрал. Амулет зла» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Комедию о современном Шурике еще 6 лет назад снял «новый Рязанов»: стоила 55 млн, собрала в 10 раз больше, но россияне ее ненавидят

Комедию о современном Шурике еще 6 лет назад снял «новый Рязанов»: стоила 55 млн, собрала в 10 раз больше, но россияне ее ненавидят

15 февраля 2026 15:42
Комедию о современном Шурике еще 6 лет назад снял «новый Рязанов»: стоила 55 млн, собрала в 10 раз больше, но россияне ее ненавидят

А ведь потенциал у картины был невероятный.

Виктора Шамирова называли «новым Рязановым» не на пустом месте. «Со мною вот что происходит», «Большая секунда» – он всегда умел и любил снимать кино про сложных, нелепых, но простых и настоящих людей. Поэтому, когда в 2020 году вышла комедия «Непосредственно Каха!», многие не поверили своим глазам.

Шамиров тут формально есть. В титрах. В реальности – будто подменили. Потому что «Каха» – это история про двух придурковатых парней из Сочи, которым нужны деньги на тюнинг старой «копейки», чтобы выиграть гонку у мажора на BMW.

В процессе они грабят людей, шантажируют полицейского «запрещенкой», избивают друга кирпичом, обманывают инвалида по зрению и в финале… получают все, что хотели. Без раскаяния и намека на мораль.

Комедию о современном Шурике еще 6 лет назад снял «новый Рязанов»: стоила 55 млн, собрала в 10 раз больше, но россияне ее ненавидят

Продюсер Алексей Троцюк описывал задумку так:

«Это Шурик, который приезжает в Сочи изучать местный фольклор. Исследует нравы и традиции обратной стороны Сочи».

Звучит амбициозно. Но Шурик из «Операции Ы» и «Кавказской пленницы» был обаятельным простаком, который попадал в переделки, но оставался человеком. Экранный Каха человеком не является вовсе, настаивают зрители в отзывах.

Бюджет фильма – 55 миллионов рублей, собрал он около 550 млн. По меркам 2020 года – абсолютный триумф, но на «Кинопоиске» у фильма 4.6 балла и меньше 20% положительных рецензий.

Комедию о современном Шурике еще 6 лет назад снял «новый Рязанов»: стоила 55 млн, собрала в 10 раз больше, но россияне ее ненавидят

Одна из них начинается со слов: «Непосредственно посредственно». И это еще мягкая формулировка.

Критики пишут про «убожество на убожестве», «примитивный юмор», «отсутствие положительных персонажей» и полное несоответствие ожиданиям от режиссера, который снимал «Со мною вот что происходит».

Сам Шамиров в интервью называл «Каху» хорошим кино. Возможно, это была еще одна шутка, которую зрители не поняли до сих пор.

Фото: Кадр из фильма «Кавказская пленница» (1966), «Непосредственно Каха» (2020)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Немец посмотрел «Семнадцать мгновений весны»: эмоций скрывать не стал – вот что думает про советскую классику Немец посмотрел «Семнадцать мгновений весны»: эмоций скрывать не стал – вот что думает про советскую классику Читать дальше 18 февраля 2026
Почему советскую «Сказку о царе Салтане» хочется пересматривать и спустя 60 лет — есть одна сцена, от которой до сих пор мурашки Почему советскую «Сказку о царе Салтане» хочется пересматривать и спустя 60 лет — есть одна сцена, от которой до сих пор мурашки Читать дальше 18 февраля 2026
В какой версии «Сказки о царе Салтане» самая красивая Царевна-Лебедь? Сравниваем 4 версии В какой версии «Сказки о царе Салтане» самая красивая Царевна-Лебедь? Сравниваем 4 версии Читать дальше 17 февраля 2026
Уже посмотрели «Сказку о царе Салтане»? Тогда для вас тест: вспомните 6 ранних экранизаций Пушкина по кадрам Уже посмотрели «Сказку о царе Салтане»? Тогда для вас тест: вспомните 6 ранних экранизаций Пушкина по кадрам Читать дальше 14 февраля 2026
Россияне чаще всего пересматривают 5 мелодрам: «Москва слезам не верит» обогнала Голливуд – вот кто еще в топе Россияне чаще всего пересматривают 5 мелодрам: «Москва слезам не верит» обогнала Голливуд – вот кто еще в топе Читать дальше 14 февраля 2026
«Уже невыносимо»: «Первый отдел 5» россияне смотрят на перемотке – детектив НТВ повторил главную ошибку «Невского» «Уже невыносимо»: «Первый отдел 5» россияне смотрят на перемотке – детектив НТВ повторил главную ошибку «Невского» Читать дальше 18 февраля 2026
Иностранцы «переврали» культовую комедию СССР своей афишей: только знатоки узнают этот фильм (тест для продвинутых) Иностранцы «переврали» культовую комедию СССР своей афишей: только знатоки узнают этот фильм (тест для продвинутых) Читать дальше 18 февраля 2026
Культовый танец Траволты и Турман Тарантино «подрезал» из легендарного советского Sci-Fi: «Не украл, но явно вдохновился» Культовый танец Траволты и Турман Тарантино «подрезал» из легендарного советского Sci-Fi: «Не украл, но явно вдохновился» Читать дальше 18 февраля 2026
«Муля, не нервируй»: этот тест по плечу лишь тем, кто смотрел кино на черно-белых телевизорах «Муля, не нервируй»: этот тест по плечу лишь тем, кто смотрел кино на черно-белых телевизорах Читать дальше 18 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше