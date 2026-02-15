Комедию о современном Шурике еще 6 лет назад снял «новый Рязанов»: стоила 55 млн, собрала в 10 раз больше, но россияне ее ненавидят

А ведь потенциал у картины был невероятный.

Виктора Шамирова называли «новым Рязановым» не на пустом месте. «Со мною вот что происходит», «Большая секунда» – он всегда умел и любил снимать кино про сложных, нелепых, но простых и настоящих людей. Поэтому, когда в 2020 году вышла комедия «Непосредственно Каха!», многие не поверили своим глазам.

Шамиров тут формально есть. В титрах. В реальности – будто подменили. Потому что «Каха» – это история про двух придурковатых парней из Сочи, которым нужны деньги на тюнинг старой «копейки», чтобы выиграть гонку у мажора на BMW.

В процессе они грабят людей, шантажируют полицейского «запрещенкой», избивают друга кирпичом, обманывают инвалида по зрению и в финале… получают все, что хотели. Без раскаяния и намека на мораль.

Продюсер Алексей Троцюк описывал задумку так:

«Это Шурик, который приезжает в Сочи изучать местный фольклор. Исследует нравы и традиции обратной стороны Сочи».

Звучит амбициозно. Но Шурик из «Операции Ы» и «Кавказской пленницы» был обаятельным простаком, который попадал в переделки, но оставался человеком. Экранный Каха человеком не является вовсе, настаивают зрители в отзывах.

Бюджет фильма – 55 миллионов рублей, собрал он около 550 млн. По меркам 2020 года – абсолютный триумф, но на «Кинопоиске» у фильма 4.6 балла и меньше 20% положительных рецензий.

Одна из них начинается со слов: «Непосредственно посредственно». И это еще мягкая формулировка.

Критики пишут про «убожество на убожестве», «примитивный юмор», «отсутствие положительных персонажей» и полное несоответствие ожиданиям от режиссера, который снимал «Со мною вот что происходит».

Сам Шамиров в интервью называл «Каху» хорошим кино. Возможно, это была еще одна шутка, которую зрители не поняли до сих пор.