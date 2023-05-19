Комаровский из «Розыгрыша» сбежал за границу, но вернулся: причина проста

Андрей Гусев и предположить не мог, что профессия актера станет для него делом всей жизни. Поэтому после окончания школы он поступил в Московский институт стали и сплавов. Однако мелодрама «Розыгрыш» с его участием снискала успех на территории всего Союза, и начинающий артист стал востребованным.

В личной жизни кинозвезды все складывалась успешно. Однако наступили трудные 90-е. Даже самые популярные актеры остро ощутили на себе последствия кризиса. Поэтому Гусев решил, что его семье поможет лишь эмиграция. Вместе с супругой и тремя детьми он уехал в Германию, где на протяжении почти 10 лет старался стать частью немецкого общества. Он выучил язык и даже работал в местном театре.

Но, когда родной кинематограф оправился от шока, артист все же вернулся. Режиссеры охотно утверждали советскую знаменитость на главные роли в телесериалах и фильмах. К тому же Андрей Федорович не боялся ставить перед собой новые вызовы и даже стал ведущим реалити-шоу «Двенадцать негритят».