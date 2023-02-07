Команда Эдварда поредела бы: этого о Джейкобе в фильмах не показали

Бытует мнение, что в знаменитой кинофраншизе о вампирах Джейкоб предстает гораздо более плоским персонажем, чем в романах Стефани Майер. Что упустили режиссеры?

В книге оборотень и обожатель Беллы Свон переживает страшную трагедию в совсем юном возрасте. В 9 лет Джейкоб Блэк теряет мать. Она погибла в автокатастрофе. А отец оказался обездвижен и передвигаться мог только в инвалидной коляске. Джейкоб заботился о нем.

Другой любопытной, но упущенной в фильме деталью стал рост Джейкоба. В книге из-за активизации «волчьего» гена оборотень вырос со 150 с небольшим сантиметров до двух метров. Отобразить эту динамику на экране с учетом развития современных технологий не составляло труда. Но с ростом актера, сыгравшего Джейкоба, сделать ничего было нельзя. Не заставишь же 17-летнего Тейлора Лотнера с его 179 см «добивать» необходимые до двух метров сантиметры высокими каблуками? К слову, сам Лотнер только недавно посмотрел сагу целиком.

В американском подкасте The Toast он признался, что персонаж Джейкоба его немного раздражает. В то же время он любит своего героя за большое сердце. Также Тейлор рассказал, что соперничество с Эдвардом, а также фанаты «Сумерек», поделившиеся строго на два лагеря, оказали на него заметное влияние во время работы над фильмами.