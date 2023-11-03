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«Ком в горле»: Лазарев обнародовал трогательное фото с новорожденным сыном

3 ноября 2023 09:30
«Ком в горле»: Лазарев обнародовал трогательное фото с новорожденным сыном

У фанатов глаза на мокром месте.

Сергей Лазарев мечтал о большой и крепкой семье. И при помощи суррогатной матери музыкант получил то, чего так сильно хотел.

В социальных сетях артист обнародовал редкую фотографию с новорожденным сыном Никитой. Звездному наследнику исполнилось девять лет — именно этому радостному событию певец посвятил свою публикацию.

Бывший возлюбленный Леры Кудрявцевой души не чает в первенце и даже посвятил ему песню «Продолжение меня». Поклонникам он рассказал, что никогда не сможет спеть нежную композицию на своем концерте по простой причине.

«Ком в горле, я всегда плачу», — сделал откровенное признание исполнитель.

В подписи к снимку он подчеркнул, что любит Никиту, и пожелал ему вырасти «достойным человеком». Эти слова расторгали многих фанатов знаменитости.

К слову, у мальчика есть младшая сестра. Анна также появилась на свет благодаря суррогатному материнству.

«Ком в горле»: Лазарев обнародовал трогательное фото с новорожденным сыном
Фото: legion-media.ru, unsplash.com, социальные сети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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